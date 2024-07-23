Крок до Ліги чемпіонів: "Динамо" розгромило "Партизан" у кваліфай-раунді 6-2 (відео)

Кияни здобули вольову перемогу у кваліфікації Ліги чемпіонів. Авторами шести динамівських м'ячів стали різні футболісти, а в складі белградців дубль зробив бразилець Матеус Салданья. На переможця україно-сербського протистояння вже чекає шотландський "Рейнджерс".

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23 липня на польському стадіоні "Люблін Арена" кияни обіграли белградський "Партизан" із рахунком 6-2. Це була одна з найбільших перемог динамівців у єврокубках. Фокус зібрав деяку цікаву статистику матчу і забиті м'ячі.

У матчі "Динамо" Київ — "Партизан" українські футболісти загалом:

завдали 9 ударів у площину воріт белградців;

володіли м'ячем 62% ігрового часу;

подали 6 кутових;

водночас у захисті діяли небездоганно.

"Динамо" — "Партизан": статистика матчу Livescore.com

Матч розпочався з помилки Олександра Караваєва, який у штрафному вдарив по нозі бразильського нападника "Партизана" Матеуса Салданью. Той упевнено пробив із точки ударом імені чехословацького футболіста Антоніна Паненки.

"Динамо" — "Партизан": огляд матчу

Гол "партизанців" дещо вибивався із загального малюнка матчу. У відповідь динамівці створили ще більше гольових епізодів біля воріт гостей. На 40-й хвилині Микола Шапаренко відквитав один м'яч. Вівчаренко віддав ліворуч на Кабаєва, а той відкотив під удар Шапаренку.

"Динамо" — "Партизан": гол Шапаренка

У наступні п'ять хвилин киянам вдалося і вийти вперед, і подвоїти перевагу в рахунку. Спочатку Володимир Бражко приклався з лінії штрафного — м'яч із відскоком від газону влетів у сітку.

"Динамо" — "Партизан": гол Бражка

Потім забив Караваєв — рикошетом від захисника белградців.

"Динамо" — "Партизан": гол Караваєва

На початку другого тайму півзахисник Владислав Кабаєва забив ударом у нижній кут після сольного проходу.

Захисник Денис Попов на 82-й хвилині заніс м'яч у сітку після асисту Назара Волошина, який вийшов замість Ярмоленка. Півзахисник виявився першим на підборі після удару Бражка зі штрафного.

"Динамо" — "Партизан": гол Попова

Шостий м'яч забив новачок команди Олександр Піхальонок. Удар щокою в нижній кут.

Варто додати, що на 66-й хвилині динамівці все ж припустилися другої результативної помилки в обороні — і бразилець Салданья буквально заніс м'яч у ворота.

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