Крок до Ліги чемпіонів: "Динамо" розгромило "Партизан" у кваліфай-раунді 6-2 (відео)
Кияни здобули вольову перемогу у кваліфікації Ліги чемпіонів. Авторами шести динамівських м'ячів стали різні футболісти, а в складі белградців дубль зробив бразилець Матеус Салданья. На переможця україно-сербського протистояння вже чекає шотландський "Рейнджерс".
23 липня на польському стадіоні "Люблін Арена" кияни обіграли белградський "Партизан" із рахунком 6-2. Це була одна з найбільших перемог динамівців у єврокубках. Фокус зібрав деяку цікаву статистику матчу і забиті м'ячі.
У матчі "Динамо" Київ — "Партизан" українські футболісти загалом:
- завдали 9 ударів у площину воріт белградців;
- володіли м'ячем 62% ігрового часу;
- подали 6 кутових;
- водночас у захисті діяли небездоганно.
Матч розпочався з помилки Олександра Караваєва, який у штрафному вдарив по нозі бразильського нападника "Партизана" Матеуса Салданью. Той упевнено пробив із точки ударом імені чехословацького футболіста Антоніна Паненки.
Гол "партизанців" дещо вибивався із загального малюнка матчу. У відповідь динамівці створили ще більше гольових епізодів біля воріт гостей. На 40-й хвилині Микола Шапаренко відквитав один м'яч. Вівчаренко віддав ліворуч на Кабаєва, а той відкотив під удар Шапаренку.
У наступні п'ять хвилин киянам вдалося і вийти вперед, і подвоїти перевагу в рахунку. Спочатку Володимир Бражко приклався з лінії штрафного — м'яч із відскоком від газону влетів у сітку.
Потім забив Караваєв — рикошетом від захисника белградців.
На початку другого тайму півзахисник Владислав Кабаєва забив ударом у нижній кут після сольного проходу.
Захисник Денис Попов на 82-й хвилині заніс м'яч у сітку після асисту Назара Волошина, який вийшов замість Ярмоленка. Півзахисник виявився першим на підборі після удару Бражка зі штрафного.
Шостий м'яч забив новачок команди Олександр Піхальонок. Удар щокою в нижній кут.
Варто додати, що на 66-й хвилині динамівці все ж припустилися другої результативної помилки в обороні — і бразилець Салданья буквально заніс м'яч у ворота.
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