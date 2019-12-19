Йожеф Сабо: "Динамо " нуждается в хорошей программе подготовки

Экс-тренер сборной Украины и киевского Динамо считает, что Алексей Михайличенко должен сохранить пост главного тренера

Экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказал свое мнение, как нужно строить будущее киевского клуба после провального выступления в Лиге Европы. Об этом сообщает iSport.

По его мнению, команде необходима хорошая программа подготовки. Он также против увольнения с поста главного тренера Алексея Михайличенко.

"Ни в коем случае увольнять Михайличенко нельзя, у него должна быть хорошая программа подготовки команды. Тренер должен знать, каким образом поднять уровень игры – это самый главный вопрос. Просто так тренироваться – это не то. Свежий пример: игра "Аталанты" в Харькове. Они избрали тактику: активный отбор, прессинг. Как только кто-то из футболистов "Шахтера" получал мяч – его сразу же "накрывали" двое-трое игроков. К тому же, они все 90 с лишним минут носились по полю – это говорит о физической готовности команды", – сказал Сабо.

Футбольный специалист также считает, что особое внимание необходимо уделять физической подготовке игроков и игровой дисциплине.

"У великого Лобановского физика всегда была на первом плане. Кроме того, игровая дисциплина – на очень высоком уровне, то есть, тренер дает задание игроку, которое он должен выполнить. Если не выполняешь, извини, иди в другую команду или садись на скамейку запасных. Посмотрите, какие физические кондиции у команды Гвардиолы или Клоппа. Все футболисты носятся по полю до финального свистка, и что примечательно, все отбирают у соперника мяч, Салах в том числе...", – сказал Сабо.

Он назвал катастрофой неудачное выступление киевлян в Лиге Европы в этом году, назвав причиной этому отсутствие командной игры.

"Невыход в плей-офф Лиги Европы? Это катастрофа! Извините, но слабее группы уже невозможно было найти. Только подумать: "Динамо" не может обыграть дома таких соперников. Не могут, потому что нет игры. Абсолютно. Посмотрим, что будет после зимней паузы", – отметил Йожеф Сабо.

Как ранее сообщал Фокус:

Киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" в матче шестого тура Лиги Европы, тем самым завершив выступления в турнире.