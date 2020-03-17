УАФ решила приостановить все футбольные соревнования в Украине

2020-03-17 22:03:00

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Решение Украинской ассоциации футбола распространяется в том числе на детские и юношеские соревнования

В Украине приостанавливаются все футбольные соревнования.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.

Таким образом, с 18 марта приостанавливаются розыгрыши УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги.

Кроме того, прерывается Кубок Украины по футзалу, а также все детские и юношеские соревнования по футболу по всей Украине.

Решение УАФ принято во исполнение постановления Кабмина №211 от 11 марта с изменениями от 16 марта №215. 

Как ранее сообщал Фокус:

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