УАФ решила приостановить все футбольные соревнования в Украине

Решение Украинской ассоциации футбола распространяется в том числе на детские и юношеские соревнования

В Украине приостанавливаются все футбольные соревнования.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.

Таким образом, с 18 марта приостанавливаются розыгрыши УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги.

Кроме того, прерывается Кубок Украины по футзалу, а также все детские и юношеские соревнования по футболу по всей Украине.

Решение УАФ принято во исполнение постановления Кабмина №211 от 11 марта с изменениями от 16 марта №215.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с коронавирусом УЕФА принял решение приостановить на неопределенное время все клубные турниры, проводимые под своей эгидой.

УЕФА не исключает перенос или отмену Евро-2020 в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.