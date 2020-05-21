Олимпийские игры в Токио могут отменить, – президент МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что если Олимпийские игры в Токио не удастся провести в 2021 году, их придется отменить.

Об этом сообщает BBC.

По его словам, организаторы игр до сих пор не имеют четкого плана на их проведение, после того как из-за пандемии коронавируса МОК отложил проведение Олимпийских игр-2020 в Токио на один год.

" Вы не можете вечно нанимать три или пять тысяч человек в оргкомитет. Вы не можете каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. Вы не можете держать спортсменов в неопределенности", – сказал президент МОК.

Он выразил мнение, что для успешного проведения соревнований в 2021 году может потребоваться принятие ряда мер, в том числе, в плане здравоохранения.

Так, по словам Баха, пока не ясно возможно ли будет проведение игр в 2021 году, если к тому времени еще не будет вакцины от коронавируса.

К тому же, добавил он, пока нет четкой ясности, как проводить соревнование без зрителей.

"Игры без зрителей – это не то, что мы хотим, но нам нужно время, чтобы понять, возможно ли это в принципе", – сказал Бах.

"Когда у нас будет четкое представление о том, как будет выглядеть мир 23 июля 2021 года (новая дата Олимпиады-2020), тогда (мы будем) принимать соответствующие решения", – добавил он.

Бах отметил, что надеется на то, что отложенные Олимпийские игры станут в своем роде уникальными и продемонстрируют солидарность людей всего мира, которые соберутся вместе, чтобы отпраздновать победу над коронавирусом .

Проведение Олимпиады в Токио было запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за вспышки коронавируса Международный олимпийский комитет (МОК) согласился отложить проведение Олимпийских игр-2020 в Токио на один год.

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