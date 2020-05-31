"Шахтер" не оставил шансов "Динамо" в своем первом матче после возобновления УПЛ

В рамках первого тура после возобновления УПЛ донецкий "Шахтер" на НСК Олимпийский обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:1. Об этом сообщает iSport.

"Динамо" начало матч очень активно, применяя высокий прессинг и демонстрируя хорошие скорости.

На 19-й минуте полузащитник киевлян Сидорчук точным ударом отправил мяч в сетку "Шахтера", однако после просмотра видеоповтора арбитр Катерина Монзуль отменила гол, увидев фол в момент взятия ворот.

На 38-й минуте "Динамо" все же вышло вперед. После заброса в центр штрафной с правого фланга от Цитаишвили Буяльский отправил мяч в сетку ударом головой.

Однако в первой же атаке после пропущенного гола "Шахтер" отыгрался. Марлос и Тайсон разыграли стенку и натурализованный украинец послал мяч в левый нижний угол.

Во втором тайме "Шахтер" полностью завладел инициативой. На 67-й минуте Марлос пробил точно в правый нижний угол, оформив дубль. А вскоре Исмаили в одиночку выиграл борьбу у двух соперников, пробежал к чужой штрафной и отдал пас Антонио, который спокойно увеличил разрыв в счете.

Благодаря победе "Шахтер" еще больше укрепил свое лидерство в УПЛ, а "Динамо" опустилось на четвертое место, уступая "Заре" и "Десне" по дополнительным показателям.

Как ранее сообщал Фокус:

Ультрас киевского "Динамо" White Boys Club (WBC) отказались поддерживать команду до тех пор, пока матчи будут проходить без зрителей.