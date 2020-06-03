Организаторы US Open готовы оплатить чартеры участникам турнира
Организаторы турнира US Open (открытого чемпионата США по теннису), проведение которого запланировано с 31 августа до 13 сентября, готовы организовать чартерные рейсы в Нью-Йорк для теннисистов и их команд, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Essentially Sports.
Организаторы готовы оплатить перелет теннисистам, лишь бы они прибыли в США, пишет издание. Пред вылетом спортсмены должны будут подтвердить отрицательный результат теста на коронавирус.
Кроме того, возможны радикальные изменения в формате проведения турнира. Так, предусмотрены ежедневное измерение температуры участников, меньшее количество судей на линии, отсутствие раздевалок, централизованное жилье и отсутствие зрителей.
В частности, организаторы могут отказаться от линейных судей, которых заменит технология Hawk-Eye, позволяющая определить, пересек мяч линию или нет. Мальчиков и девочек, подающих мячи, а могут заменить взрослые сотрудники.
При этом Открытый чемпионат США по теннису в этом году может пройти в трехсетовом формате для мужчин, в случае одобрения ATP (Association of Tennis Professionals – Ассоциации теннисистов-профессионалов).
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