Британцы признали "Ливерпуль" самым популярным клубом страны

Действующий победитель Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на данный момент является самым популярным клубом Великобритании. Об этом свидетельствуют данные YouGov-FootballIndex.

Команду Юргена Клоппа поддерживают 8,3% британцев, интересующихся футболом. На втором месте в рейтинге – "Манчестер Юнайтед", за который болеют 6% жителей страны. Около 3,1% поддерживают лондонский "Челси" – это третий показатель.

Действующий чемпион английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, делит 4-5-е место с лондонским "Арсеналом" (2%).

В десятку самых популярных команд Великобритании также попали "Тоттенхэм Хотспур", "Вулверхэмптон Уондерерс", "Ньюкасл Юнайтед", ливерпульский "Эвертон" и бирмингемская "Астон Вилла".

Отметим, что положительная динамика "Ливерпуля" наметилась в мае, на фоне отрицательного тренда "МанЮнайтед".

На данный момент "Ливерпуль", набравший в 29 матчах 82 очка, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" (57 очков) – на втором месте. АПЛ возобновится 17 июня.

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня 2019 года Ливерпуль в шестой раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.