УЕФА представил план завершения Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил план проведения оставшейся части розыгрыша Лиге чемпионов, который был прерван в мае из-за пандемии коронавируса. Его должен утвердить Исполнительный комитет организации в следующую среду, 17 июня.

Об этом пишет испанское издание AS.

Согласно плану, четыре оставшиеся ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны 8-9 августа. Речь идет о парах "Манчестер Сити" - "Реал" (первый матч - 2:1), "Ювентус" - "Лион" (0:1), "Бавария" - "Челси" (3:0) и "Барселона" - "Наполи" (1:1).

Победители этих поединков присоединятся к ранее преодолевшим стадию 1/8 финала ПСЖ, "Атлетико", "РБ "Лейпциг" и "Аталанте".

Через 48 часов все восемь команд, прошедшие в четвертьфинал, должны прибыть в Лиссабон, где начиная с 12 августа должен стартовать мини-турнир в формате плей-офф по одному матчу. Игры будут проходить при пустых трибунах на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луж", расположенных на расстоянии двух километров. Финал турнира запланирован на 23 августа на арене "да Луж".

Лиссабон был выбран для проведения матчей по той причине, что количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Португалии оказалось ниже, чем в других частях Европы. К тому же, в еврокубках не осталось португальских команд.

По такому же принципу должны определить, где будет доиграна Лига Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

Исполнительный комитет УЕФА перенес финальный турнир Евро-2020. Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.