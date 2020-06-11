Владимир Кличко стал единственным украинцем в топ-100 лучших спортсменов XXI века

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века по версии Marca.

Кличко-младший занял 98-е место, став единственным украинцем в рейтинге. Лучшим спортсменом этого века издание назвало американского пловца, 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.

В тройку вошли ямайский легкоатлет Усэйн Болт и швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Отметим, что шестую строчку занял легендарный баскетболист НБА, звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, трагически погибший в январе этого года.

Из футболистов в первую десятку попали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Форвард "Барселоны" стал седьмым, а нападающий "Ювентуса" замкнул топ-10.

Топ-10 лучших спортсменов XXI века:

Майкл Фелпс (плавание) Усэйн Болт (бег) Роджер Федерер (теннис) Рафаэль Надаль (теннис) Кобе Брайант (баскетбол) Тайгер Вудс (гольф) Лионель Месси (футбол) Льюис Хэмилтон (автогонки) Валентино Росси (мотогонки) Криштиану Роналду (футбол)

Как ранее сообщал Фокус:

Три боксерских поединка с участием братьев Кличко вошли в топ-50 за всю историю бокса по версии сайта TheTopTens.

Виталий и Владимир Кличко внесены в Книгу рекордов Гиннесса, как братья-чемпионы, которые на двоих провели наибольшее количество боев в боксерском ринге.