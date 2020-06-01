Владимир Кличко стал единственным украинцем в топ-100 лучших спортсменов XXI века
Возглавил рейтинг американский пловец Майкл Фелпс
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века по версии Marca.
Кличко-младший занял 98-е место, став единственным украинцем в рейтинге. Лучшим спортсменом этого века издание назвало американского пловца, 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.
В тройку вошли ямайский легкоатлет Усэйн Болт и швейцарский теннисист Роджер Федерер.
Отметим, что шестую строчку занял легендарный баскетболист НБА, звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, трагически погибший в январе этого года.
Из футболистов в первую десятку попали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Форвард "Барселоны" стал седьмым, а нападающий "Ювентуса" замкнул топ-10.
Топ-10 лучших спортсменов XXI века:
- Майкл Фелпс (плавание)
- Усэйн Болт (бег)
- Роджер Федерер (теннис)
- Рафаэль Надаль (теннис)
- Кобе Брайант (баскетбол)
- Тайгер Вудс (гольф)
- Лионель Месси (футбол)
- Льюис Хэмилтон (автогонки)
- Валентино Росси (мотогонки)
- Криштиану Роналду (футбол)
Как ранее сообщал Фокус:
- Три боксерских поединка с участием братьев Кличко вошли в топ-50 за всю историю бокса по версии сайта TheTopTens.
- Виталий и Владимир Кличко внесены в Книгу рекордов Гиннесса, как братья-чемпионы, которые на двоих провели наибольшее количество боев в боксерском ринге.
- Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по всем возможным версиям Владимир Кличко лично опроверг многочисленные слухи по поводу своего возможного возвращения в ринг после поражения от британца Энтони Джошуа в апреле 2017 года.