Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины

На 13-й минуте Тайсон с пенальти открыл счет. В начале второго тайма номинальным гостям удалось отличиться дважды: Евгений Банада (47-я минута) и Максим Третьяков (51-я).

Тете сравнял счет на 59-й минуте – 2:2. Победный и чемпионский мяч также провел Тете (79-я минута), сообщает сайт УПЛ.

Таким образом, у "Шахтера" стало 71 очко, на 19 больше, чем у ближайшего преследователя – киевского "Динамо". Вне зависимости от исхода оставшихся встреч горняки останутся первыми в таблице.

Это 13-я победа "Шахтера" в чемпионатах Украины и четвертая подряд.

"Шахтер"-"Александрия" – 3:2.

Голы: Тайсон, 13 (пенальти), Тете, 60, 78 - Банада, 48, Третьяков 52 (пенальти).

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77), Степаненко (Тете, 57), Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон, Мораес.

"Александрия": Билык, Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63), Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада, Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков.

Предупреждения: Додо - Шендрик, Пашаев, Шастал.

Как ранее сообщал Фокус:

31 мая в рамках первого тура после возобновления УПЛ донецкий "Шахтер" на НСК Олимпийский обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:1.