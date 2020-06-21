Лидер "Шахтера" Тайсон присоединился к протестам против расизма
Позже Тайсон опубликовал пост в Instagram.
"Мы всегда вспоминаем Малкольма Икса или Мартина Лютера Кинга младшего, но сейчас пришло время, чтобы быть похожими на них. Необходимо стать такими же сильными. Как и мы все, они были простыми смертными. Мы можем делать то, что делали они. Продолжаем борьбу вместе", – написал бразилец.
Отметим, в ноябре прошлого года капитан донецкого "Шахтера" подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков киевского "Динамо". После этого бразильский хавбек заявил, что собирается продолжить бороться с расистами и за равноправие в обществе.
"Я люблю свою расу, я бьюсь за цвет. Что бы я ни делал, это все для нас, для любви. Я никогда не буду молчать при встрече с таким бесчеловечным и подлым поведением", – сказал тогда Тайсон.
Напомним, субботу, 20 июня, в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" победил "Александрию" со счетом 3:2, досрочно став чемпионом страны.
Как ранее сообщал Фокус:
- Тайсона признали лучшим футболистом Украины 2019 года.
- Экс-чемпион UFC (боям по смешанным единоборствам) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор поддержал протестующих против расизма в США.