Puma сменит Nike: "Шахтер" рассматривает варианты нового технического спонсора

Об этом сообщает Sport Arena.

Контракт "Шахтера" с нынешним техническим спонсором Nike, с которым донецкий клуб сотрудничал с 2008 года, заканчивается в этом году.

Напомним, вчера "Шахтер" выиграл чемпионат Украины в 13-й раз в истории и в четвертый раз подряд. "Горняки" опережают Динамо на 19 очков – киевлянам осталось провести еще шесть матчей в текущем розыгрыше УПЛ.

Для "горняков" трофей стал 35-м во времена независимой Украины и по этому показателю они обошли "Динамо" (у киевлян 34 трофея с 1991 года).

Также чемпионство стало первым для "Шахтера" под руководством Луиша Каштру, который возглавил команду прошлым летом.

Как ранее писал Фокус:

Лидер "Шахтера" Тайсон присоединился к протестам против расизма, встав на одно колено после забитого мяча в ворота Александрии.