Бразильский атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Тете женился на украинской девушке. Об этом 20-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Тете не указал дату и место свадьбы, только отметив, что торжество прошло в Киеве, и что его избранницу зовут Татьяна. Он поблагодарил Бога за эту свадьбу, и отметил, что это был замечательный день с самой удивительной девушкой, которую он очень любит.

"Этот день был потрясающим с самым удивительным человеком, которого я люблю", – написал бразильский футболист.

Контракт с "горняками" Тете подписал в феврале 2019 года сроком на 5 лет и отступными в 150 миллионов евро. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

За "Шахтер" он уже провел 36 матчей, забив 9 голов. Больше всего он запомнился болельщикам точным ударом с пенальти на последней минуте гостевого матча нынешней Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Выйдя тогда на замену, бразилец вырвал ничью для "Шахтера".

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