Усик хочет войти в историю, как единственный абсолютный чемпион в двух весовых категориях, – промоутер
Об этом промоутер Усика Александр Красюк рассказал в интервью Sky Sports.
"На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам, – сказал Красюк.
На вопрос о том, какие цели ставит перед собой Усик, Красюк ответил: "Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях".
Напомним, бой между Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой официально перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Владимир Кличко заявил, что готов помочь Александру Усику подготовиться к предстоящему поединку с британским тяжеловесом Дериком Чисорой.
- Усик заявил, что завершит спортивную карьеру, когда завоюет все титулы в супертяжелом весе. По словам Усика, он понимает, когда нужно вовремя уйти из большого бокса.