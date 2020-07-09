"Динамо" обыграло "Ворсклу" в серии пенальти и завоевало Кубок Украины

Об этом сообщает sport.ua.

Оба мяча в основное время команды забили в первом тайме: счет за "Ворсклу" открыл Руслан Степанюк, в "Динамо" – словенский легионер Беньямин Вербич.

Во втором тайме судья не засчитала забитый мяч "Динамо" – после просмотра видеоповтора Катерина‌ ‌Монзуль решила, что Владимир Шепелев забивал в офсайде.

В серии пенальти вратарь киевлян Георгий Бущан отразил удар Вадима Сапая, а в ответ голкипер полтавчан Дмитрий Резник отбил пенальти Виталия Миколенка. В следующем раунде мимо пробил Владимир Баенко, у киевлян забил Артем Шабанов.

Киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" со счетом 1:1, по пенальти 8:7 в пользу киевлян. "Динамо" в 12-ый раз выиграло Кубок Украины по футболу.