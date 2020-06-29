Михайличенко удивило "ликование" судей после поражения "Динамо" черниговской "Десне"

В 28 туре УПЛ "Динамо" в гостях, в компенсированное время, пропустило третий гол от "Десны" и уехало из Чернигова с поражением

По словам главного тренера "Динамо", после поражения его команды, судьи в раздевалке ликовали не меньше чем футболисты в раздевалке "Десны".

"Меня удивило, когда я проходил после матча мимо судейской, что там ликование было не меньшим, чем в раздевалке "Десны". Будем двигаться дальше, впереди еще много игр, будем готовиться и добиваться того результата, который нам нужен", – говорит Михайличенко.

Также он рассказал, что начало первого тайма киевляне провели хорошо, но потом команда "потеряла нити игры" и перестала играть так, как должна была.

"Практически у всех было много ошибок в простых ситуациях. То, что мы пропустили два мяча после стандартных положений, – непозволительно... Но я не уверен по поводу момента с последним угловым ударом – возможно, там была игра рукой", – добавил тренер киевлян.

В рамках 28 тура УПЛ "Десна" на своем поле обыграла "Динамо" со счетом 3:2. Примечательно, что под конец матча, на 86-й минуте, "Динамо" сумело сравнять счет, но уже в компенсированное время Гитченко с подачи с углового перебросил мяч через голкипера киевлян.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль. 3 апреля 2016 года она стала первой женщиной, которая в качестве главной судьи провела матча премьер-лиги чемпионата Украины по футболу среди мужчин.

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