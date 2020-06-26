Зеленский поручил Юзику возродить ФК "Кривбасс"

Президент Владимир Зеленский поручил народному депутату от "Слуги народа" Юрию Корявченкову (Юзику) возродить футбольный клуб "Кривбасс".

Об этом он заявил во время посещения нового поля на стадионе в Новой Каховке.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что местная "Энергия" постоянно соперничает с "Горняком" из Кривого Рога. Это заинтересовало Зеленского.

"Горняк нормальный клуб. Был еще Кривбасс. К сожалению, закрыли. Я этому, нашему Юрию Корявченкову... мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы в Кривом Роге "Кривбасс" вернуть. Даже не потому что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", – заявил Зеленский.

ФК "Кривбасс" основан в 1927 году. В 1992 до 2013 года выступал в высшей лиге чемпионата Украины, после чего был расформирован.