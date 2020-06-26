Президент Владимир Зеленский во время посещения Херсонской области прокомментировал задержание главы Кировоградской областной государственной администрации Андеря Балоня.

Он сказал, что узнал о возможном взяточничестве назначенного им чиновника несколько дней назад от сотрудников Службы безопасности Украины.

"Закон один для всех. Как только я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься всем другим. Нету "наши – не наши", есть "украл – садись". Вот и все", – сказал президент.

Как ранее сообщал Фокус:

25 июня главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. По данным НАБУ, такую сумму он требовал от регионального представительства одного из госорганов за не создание препятствий в работе.

В Офисе президента утверждают, что заинтересованы в объективном и независимом расследовании в отношении Андрея Балоня. Об этом заявил первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов. Он напомнил, что перезагрузка, которая стала реальной при президенте Владимире Зеленском, дала шанс на обновление власти, поэтому ее представители заинтересованы в независимом расследовании.