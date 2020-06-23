Украинский футболист вышел в стартовом составе "горожан" и провел на поле все 90 минут. На его счету 2 удара по воротам, 85% точных пасов и один отбор.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" одержал победу над "Бернли" со счетом 5:0, сообщает iSport.

Уже в первом тайме "горожане" сняли все вопросы о победителе матча. Дубль оформил Рияд Марез, еще один гол на счету Фила Фодена.

После перерыва Давид Сильва забил четвертый гол "Манчестер Сити" в матче. В середине второго тайма Фоден записал на свой счет дубль, установив окончательный результат.

Украинский футболист "горожан" Александр Зинченко за свои действия в этом матче получил оценку 8.0 от статистического портала WhoScored.

Проведя на поле все 90 минут Александр, выступавший на позиции левого защитника, совершил 2 удара по воротам, отдал 85% точных пасов (87 из 102), в том числе 2 разрезные передачи, совершил один успешный дриблинг, выиграл наибольшее количество воздушных дуэлей (6 в защите и 4 в атаке) и совершил один отбор. Всего за время игры он совершил 123 касания к мячу (лучший в матче).

По итоговой оценке Зинченко – на пятом месте среди игроков "Манчестер Сити" после Фила Фодена, Давида Сильвы, Рияда Мареза и Бернардо Сильвы.

Последний раз Зинченко выходил в стартовом составе "горожан" 8 марта против "Манчестера Юнайтед". Тогда он провел на поле 77 минут. Против "Арсенала" 17 июня украинец не играл, проведя всю встречу в запасе.

Всего в этом сезоне 23-летний футболист забил 1 гол в 19 матчах.

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