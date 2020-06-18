В матче английской Премьер-Лиги (АПЛ) между "Астон Виллой" и "Шеффилд Юнайтед" система Hawk-Eye (Ястребиный глаз), которая практически безошибочно определяет траекторию движения и приземления мяча, не распознала чистый гол, забитый игроком "Шеффилда".

Представители компании Hawk-Eye Innovations уже официально принесли извинения за ошибку системы.

В первом тайме матча после удара со штрафного игрока "Шеффилд Юнайтед" Оливера Норвуда голкипер "Астон Виллоы" Эрьян Нюллан не удержал мяч в поле и зашел вместе с ним за линию ворот.

Однако рефери поединка Майкл Оливер принял решение не засчитывать взятие ворот, так как на его руке не завибрировал датчик Hawk-Eye. Об ошибке судейская бригада узнала уже в перерыве матча.

Матч между командами закончился нулевой ничьей.

В заявлении Hawk-Eye Innovations отмечено, что створ ворот просматривали 7 камер, но вратарь, защитники и рамка ворот все равно помешали обзору.

Представители компании сообщают, что это первый подобный сбой системы, и что Hawk-Eye продолжит работать на оставшихся играх АПЛ, несмотря на результативную ошибку.

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