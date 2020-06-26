Официально: Финал Кубка Украины перенесен в Харьков

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Причина переноса матча из Львова – сложная эпидемиологическая ситуация в регионе.

По данным Минздрава, на данный момент Львовская область опередила другие регионы страны по количеству зараженных COVID-19.

Изначально проведение финала Кубка Украины-2019/2020 было запланировано в Тернополе, однако впоследствии Исполнительный комитет УАФ перенес финальный поединок во Львов. Тернопольский городской стадион был утвержден местом проведения финала Кубка Украины следующего сезона.

Во втором полуфинальном матче Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" на выезде обыграла "Мариуполь". В основное время матч закончился вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти 16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко отразил три удара игроков "Мариуполя", обеспечив победу своей команде.

Как ранее сообщал Фокус: