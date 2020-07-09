ФК "Карпаты" исключили из Премьер-лиги

Львовский футбольный клуб "Карпаты" исключили из соревнований Премьер-лиги сезона 2019/2020.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Официальной причиной стала неявка на матчи без уважительной причины.

Комитет засчитал львовскому клубу два технических поражения (0:3) за неявки на перенесенный матч 24-го тура с "Мариуполем" и календарный поединок 29-го тура с этой же командой.

Перед дисквалификацией "Карпаты" занимали последнее место в турнирной таблице.

В клубе объяснили, что трехнедельный выезд (из-за ситуации с коронавирусом "Карпаты" должны были играть на выезде) обошелся бы почти в полтора миллиона гривен, а таких денег у команды нет. По данным СМИ, долги клуба якобы составляют около 5 миллионов долларов.