ФИФА опубликовала расписание чемпионата мира 2022 года. Открытие – 21 ноября

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала график матчей чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Матч открытия состоится 21 ноября в городе Эль-Хаур на 60-тысячном стадионе "Аль-Байт" в 13 часов по местному времени (оно совпадает с киевским).

Финал пройдет 18 декабря в Лусаиле на одноименном 80-тысячном стадионе. Начало матча в 18 часов.

Матчи группового этапа продлятся до 2 декабря, встречи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, 1/4 финала – 9 и 10 декабря, полуфиналы – 13 и 14 декабря. Игра за третье место пройдет на стадионе "Халифа" в Дохе 17 декабря.

ФИФА считает, что четыре матча в день на групповом этапе обеспечивают оптимальное время отдыха для команд. Матчи будут начинаться в 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00.

Продажа билетов для широкой публики будет осуществляться исключительно через FIFA.com/tickets.

Напомним, национальная футбольная команда Украины будет играть в новой форме, начиная с матчей в Лиге наций.