Майк Тайсон проведет боксерский бой с большой белой акулой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 54-летний Майк Тайсон примет участие в телешоу канала Discovery "Неделя акул".

Об этом пишет The Mirror.

По данным издания, в рамках шоу легенда бокса вступит в бой с одним из самых опасных и непредсказуемых хищников на планете – большой белой акулой.

Любители бокса и поклонники Тайсона смогут посмотреть необычное противостояние 9 августа. Однако пока не совсем ясно, в каком формате пройдет схватка человека с животным, размеры которого могут достигать пяти метров, а вес – более тонны.

Тем не менее организаторы обещают, что акула не пострадает.

Ранее Майк Тайсон устроил потасовку на рестлинг-шоу All Elite Wrestling’s Dynamite, куда его пригласили вместе с бывшими чемпионами UFC (Бои по смешанным единоборствам).

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе 57-летний Эвандер Холифилд, который готовится снова выйти в ринг, заявил, что, скорее всего, не будет вызывать на бой Майка Тайсона.