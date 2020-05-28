Угрожать Тайсону – всегда плохая идея, написали журналисты

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон устроил потасовку на рестлинг-шоу All Elite Wrestling’s Dynamite, куда его пригласили вместе с бывшими чемпионами UFC (Бои по смешанным единоборствам). Об этом сообщает TSN.

После того как знаменитый боксер появился в ринге, к нему подошел звезда WWE (рестлинга) Крис Джерико.

"Я мечтал об этом 10 лет. Я хотел, чтобы ты пошел против меня", – заявил Джерико.

"А может ты липовый чемпион", – включился в беседу Тайсон.

"Закрой рот и слушай меня. Я тебе дам один шанс, только один. Я хочу, чтобы ты передо мной извинился. Извинись, или я вышвырну тебя отсюда!", – пригрозил Джерико.

В ответ на это, Майк разорвал на себе футболку, и вплотную приблизился к Джерико с угрожающим видом, демонстрируя свою физическую форму.

"Окэй, ты выглядишь хорошо, но сначала извинись, пока я не выбил зубы из твоего рта", – сказал Джерико.

После этого Тайсон толкнул звезду WWE, спровоцировав массовую драку, которая закончилась тем, что оппонентов развели по сторонам.

"Угрожать Майку Тайсону – всегда плохая идея", – написали журналисты.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-абсолютный чемпион мира легендарный Майк Тайсон не сумел сдержать эмоций в прямом эфире, говоря о своей жизни вне бокса.