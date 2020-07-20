Михайличенко уволили с поста тренера "Динамо" за отсутствие прогресса

Киевское "Динамо" уволило своего главного тренера Алексея Михайличенко.

Об этом сообщает официальный сайт киевской команды.

В отставку отправлены и его ассистенты, Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

"Приняв команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА", – сказано в сообщении.

Сообщается, что руководство клуба и болельщиков не удовлетворяет текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, "достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах".

К новому сезону столичная команда начнет работу с новым тренерским штабом

Напомним, в финале Кубка Украины киевское "Динамо" с трудом обыграло полтавскую "Ворсклу". Основное и дополнительное время завершилось ничьей (1:1), а киевляне одержали победу только по пенальти.

Накануне, 19 июля, Динамо проиграло "Колосу" из села Ковалевка Киевской области со счетом 2:0.