Стала известна зарплата нового тренера "Динамо"

Обнародована сумма контракта между киевским футбольным клубом "Динамо" и его новым тренером Мирча Луческу.

Зарплата Луческу составит 1,2 миллиона евро в год, сообщает портал "Чемпион".

Однако это минимальная "ставка", а если "Динамо" будет показывать хорошие результаты - эта сумма увеличится почти вдвое - до 2,2 млн евро.

В частности, если команда выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, Луческу получит бонус в 500 тысяч евро. И еще полмиллиона новому тренеру достанется за выигрыш чемпионства в сезоне 2020/21.

Как известно, зарплата Луческу в "Шахтере" составляла 3,5 млн в год, а в российском "Зените" - около 5 млн евро в год.

Напомним, вчера клуб "Динамо" подписал с румынским специалистом контракт на два года, а президент клуба Игорь Суркис, представил Луческу, как одного из лучших тренеров в мире.