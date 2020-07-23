Киевское "Динамо" возглавил бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу

Главным тренером футбольного клуба "Динамо" Киев стал румынский специалист Мирча Луческу.

Об этом сообщает пресс-служба киевкого клуба.

"Хочу представить Мирча Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем , чем могу, я ему помогу". – заявил президент клуба Игорь Суркис.

Контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год.

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", – заявил Мирча Луческу.

Напомним, в финале Кубка Украины киевское "Динамо" с трудом обыграло полтавскую "Ворсклу". Основное и дополнительное время завершилось ничьей (1:1), а киевляне одержали победу только по пенальти.

Накануне, 19 июля, Динамо проиграло "Колосу" из села Ковалевка Киевской области со счетом 2:0.

20 июля киевское "Динамо" уволило своего главного тренера Алексея Михайличенко за отсутствие прогресса.