США разрешили теннисистам не проходить карантин ради проведения US Open

Департамент внутренней безопасности США разрешил иностранным теннисистам, которые сыграют на US Open (открытый чемпионат США по теннису), не проходить обязательный карантин. Всего было выдано 212 таких разрешений для игроков и представителей их команд.

Об этом сообщил теннисный агент Брайан Тэйлор Бразиел в своем Twitter.

"Департамент внутренней безопасности США одобрил отмену карантина для 212 теннисистов и представителей их команд, которые прибудут в США для участия в US Open", – говорится в сообщении.

Это решение вступит в силу с 1 августа.

При этом, организаторы US Open планируют создать что-то вроде закрытого кампуса, где будет действовать карантинный режим.

Еще одним послаблением для участников турнира станет разрешение на проживание не только в гостиницах, но и в арендованных частных домах, при условии соблюдения мер безопасности.

Также ведутся переговоры, чтобы игроки не проходили карантин после завершения турнира.

Напомним, открытый чемпионат США по теннису состоится в намеченные сроки: с 31 августа по 13 сентября. В связи с пандемией коронавируса Ассоциация тенниса США предпримет все меры предосторожности для теннисистов и персонала, включая тщательное тестирование, дезинфекцию, организацию дополнительного пространства в раздевалках, а также специальное жилье и транспорт.