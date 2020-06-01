Власти Нью-Йорка разрешили проведение US Open-2020 без зрителей

Открытый чемпионат США по теннису состоится в намеченные сроки: с 31 августа по 13 сентября. Однако состоится он без зрителей. Об этом объявил в Twitter губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

По его словам, Ассоциация тенниса США предпримет все меры предосторожности для теннисистов и персонала, включая тщательное тестирование, дезинфекцию, организацию дополнительного пространства в раздевалках, а также специальное жилье и транспорт.

"Мы признаем огромную ответственность, связанную с проведением одного из первых глобальных спортивных мероприятий в это непростое время, и мы сделаем это самым безопасным образом, снижая все потенциальные риски", – говорится в релизе организаторов US Open.

Согласно данным, размещенным во вторник на сайте мэрии, в Нью-Йорке с начала пандемии зарегистрировано 207 049 случаев заражения коронавирусом, 17 433 человека умерли.

В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение приостановить все турниры из-за распространения коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Организаторы турнира US Open готовы организовать чартерные рейсы в Нью-Йорк для теннисистов и их команд, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

Из-за вспышки коронавируса впервые со времен Второй мировой войны отменили Уимблдон.