Женская теннисная ассоциация отменила турниры до мая

Ограничения будут действовать как минимум до 2 мая

Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила ближайшие теннисные турниры из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба WTA.

Ограничения будут действовать как минимум до 2 мая. Таким образом, турниры в Штутгарте (Германия), Стамбуле (Турция) и Праге (Чехия) не состоятся.

"На следующей неделе мы примем решение относительно других турниров WTA на грунтовых кортах и продолжим внимательно следить за этой ситуацией и ее влиянием на WTA Tour-2020", – заявил представитель WTA.

Отметим, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о приостановке всех турниров на шесть недель 12 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".