"Наследие Лобановского предавать нельзя". Беланов шокирован назначением Луческу

Обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов, который играл за киевское "Динамо" во второй половине 80-х годов, признался, что, как и многие, шокирован назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.

Об этом прославленный футболист написал в Facebook.

"Сегодня решил нарушить длительное молчание в сети. Эмоции переполняют! Честно, не могу подобрать литературных слов, остались одни "выражения"! Категорически не согласен с отставкой Михайличенко, но еще больше шокирован назначением Луческу! Неужели негласный принцип "не брать, не назначать, не принимать" в "Динамо" игроков и специалистов команды – главного оппонента и наоборот перестал работать?", – написал Беланов.

По его мнению, своим решением руководство "Динамо" нарушило устоявшиеся традиции, которые дороги для каждого болельщика команды.

"Нарушены вечные устои нашего местного "классико"! Да, что нашего?! В футбольном мире так принято!", – написал Беланов.

Бывший форвард "Динамо" добавил, что "в нынешнем году мир сошел с ума".

"Руководство "Динамо" в очередной раз сделало непродуманный шаг, заставив динамовское сообщество закипать от возмущения. Активная часть ультрас уже пригрозила действиями. Не хочу нагнетать обстановку, но призываю руководителя нашего родного "Динамо" взвешенно подойти к вопросу будущего команды и начать прислушиваться к мнению тех, кто творил историю клуба! Почитайте высказывания Олега Блохина по поводу отставки Михайличенко и назначения Луческу. Он четко поясняет, что традиции – основа устойчивого развития команды, что наследие Лобановского предавать нельзя и что будущее невозможно без прошлого", – написал Беланов.

Отметим, назначение главным тренером "Динамо" Киев Мирча Луческу стало для всех большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.