В офисе "Динамо" намекают на возможное поглощение клуба "Шахтером"

Вчерашнее назначение главным тренером "Динамо" Киев Мирча Луческу стало для всех большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.

Информацию о том, что "Шахтер" готовит поглощение "Динамо", напрямую в киевском клубе "Фокусу" не подтвердили, но и отрицать тоже не стали.

В подтверждение этой версии можно привести тот факт, что брат президента киевско "Динамо" Григорий Суркис вернулся в большую политику, пройдя в Раду от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Главным спонсором ОПЗЖ в СМИ называют владельца "Шахтера" Рината Ахметова. Отсюда и "растут ноги" у версии, что некогда враждовавшие на почве футбола олигархи теперь пошли на сближение.

Наш источник в "Динамо" заявил следующее: "В большом футболе, как и в большом бизнесе, даже самые успешные корпорации рано или поздно переживают процессы слияния или поглощения. Остальное додумывайте сами". При этом большинство сотрудников киевского клуба, мягко говоря, не одобряют выбор Игоря Суркиса, однако в открытую решением Суркиса не возмущаются.

По словам наших информаторов в "Шахере", там до последнего ничего не знали о возвращении Луческу в Украину.

Отдельного внимания в свете сказанного выше заслуживает заявление бывшего главного редактора Tribuna.com Сергея Болотникова, который 23 июля сообщил, что "Шахтер" хочет проводить домашние матчи следующего сезона на киевском НСК "Олимпийский".

"У меня есть информация, что "Шахтер" сейчас договаривается "Динамо", чтобы проводить на "Олимпийском" не только все матчи ЛЧ следующего сезона, но и все матчи УПЛ. Кажется, они уже близки к договоренности с "Динамо". Потом будут договариваться с Министерством спорта, которому принадлежит НСК", - сказал Болотников в коментарии порталу Dynamomania.

Сторонники теорий заговоров после назначения Луческу тут же сошлись во мнении, что румынский тренер – засланный "Шахтером" казачок, чья миссия состоит в том, чтобы окончательно развалить и без того агонизирующее "Динамо". Однако эту версию опровергает президент киевского футбольного клуба. Суркис уверен, что Луческу будет мстить "Шахтеру" победами "Динамо".

"Имейте в виду, что Луческу из "Шахтера" ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что тот был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил", - отметил Суркис вучера в разговоре с фанатами "Динамо".

Напомним, радикально настроенные фанаты "Динамо" уже объявили войну Луческу и угрожают беспорядками.