Луческу в тылу врага. Почему назначение румынского тренера разбило сердца поклонников "Динамо"

В четверг 23 июля киевское "Динамо" представило общественности нового главного тренера – румынского специалиста Мирчу Луческу, который сменил отправленного в отставку Алексея Михайличенко. Это новость стала, без преувеличения, самой обсуждаемой в стране, затмив даже все рассуждения о более чем странной истории с захватом заложников в Луцке. Но больше всего дебатов назначение Луческу вызвало как в стане болельщиков "Динамо", так и в лагере их главных оппонентов – поклонников "Шахтера". Если первые преимущественно чертыхались и плевались, то вторые хохотали до упаду. Дескать, вот так номер – такого и в цирке не покажут! И действительно, появление у руля "Динамо" самого успешного наставника в истории "Шахтера" еще пару дней выглядело более чем абсурдным решением. Но теперь это уже реальность, в которой предстоит жить и киевской команде, и ее поклонникам. Рискованная реальность, ведь радикально настроенные фанаты (ультрас) "Динамо" уже объявили войну Луческу и угрожают беспорядками. Зачем владелец "Динамо" Игорь Суркис пошел на это, и какие последствия могут быть у назначения Луческу, разбирался Фокус.

Заезжий идеолог футбольной "войны"

Представьте себе, что Иосиф Сталин году эдак в 1944 объявил бы о назначении плененного под Сталинградом фельдмаршала Паулюса командующим Первого украинского фронта. Абсурд? Абсурд. Но появление Луческу в "Динамо" вызвало примерно такой же эффект. А все дело в том, что румынский тренер в бытность наставником "Шахтера" неоднократно был предан анафеме в стане "бело-голубых". Да что там болельщики – футболисты, тренеры и руководство "Динамо" люто ненавидело Луческу! И, по правде сказать, было за что.

Игорь Суркис и Мирча Луческу — от ненависти до любви. Фото официального сайта ФК "Динамо"

Напомним, что с приходом румынского тренера в 2004 году "Шахтер" добился наибольших успехов в своей истории. Восемь чемпионских титулов, шесть Кубков Украины, семь Суперкубков и, конечно же, блестящая победа в упраздненном уже Кубке УЕФА в сезоне 2008/2009 – таковы итоги работы Луческу в Донецке. Для болельщиков "Шахтера" он стал таким же культовым тренером, каким был для "Динамо" Валерий Лобановский. Кроме того, именно при Луческу донецкий клуб стал прилично зарабатывать на трансферах, раскручивая молодых перспективных бразильцев и продавая их затем втридорога представителям топ-чемпионатов. Но не за это румына невзлюбили в Киеве.

Футбольная "война" столичного и донецкого клубов началась еще за несколько лет до появления Луческу в Украине. Но с его появлением она заметно оживилась и приобрела новые формы. Хитрый Мирча быстро смекнул, что к чему, и… стал одним из главных идеологов наступления футбольного Донецка на Киев. И не только на футбольных полях, но и в СМИ. Как "короли" Донбасса в свое время винили столицу в проблемах региона, так и Луческу живо нашел оправдание собственным промахам. Во всех неудачах "Шахтера" он обвинял братьев Григория и Игоря Суркисов. Якобы первый, занимая пост президента Федерации футбола Украины, всячески помогает "Динамо", которым управляет его младший брат. Например, "душит" где можно "горняков" при помощи арбитров, которые подчинены федерации. Хрестоматийной стала уже история, как во время матча "Динамо" – "Шахтер" в Киеве румынский тренер, недовольный решением арбитра матча, в сердцах бросил на землю свою вязаную шапочку с криком: "Браво, федерация!" Памятен также случай, когда Луческу так "достал" наставника "Динамо" Юрия Семина, что тот в сердцах, не стесняясь направленных на него камер, назвал тренерский штаб "горняков" людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Браво, федерация!" — румынский тренер знал, кого обвинить в плохой игре своей команды

В своей не то показушной, не то реальной ненависти по отношению к "Динамо" румын зашел слишком далеко. И даже неоднократно посягал на святое, а конкретно на память о великом Лобановском. Так, когда авторитетное французское издание France Football включило Валерия Васильевича в топ-десятку самых успешных тренеров в истории футбола (6 место), Луческу высмеял в украинских СМИ это решение: "Пусть эти недотепы заглянут на сайт УЕФА, где увидят, что я завоевал больше трофеев, чем Лобановский. Но в рейтинге почему-то он, а не я".

Можно припомнить еще множество случаев, как румынский тренер жестко и оскорбительно троллил "Динамо" и его клубные ценности

Все это, вкупе с постоянным нытьем Луческу на происки братьев Суркисов, настроило против него всех причастных к "бело-синим" – от рядового болельщика до президента клуба. "Будулай", "Цыган", "Мамалыга" – такие презрительные прозвища закрепились за Луческу в Киеве. А клубные ультрас состязались между собой в креативности при создании оскорбительных баннеров, посвященных скандальному наставнику "Шахтера".

Кому "Зенит", а кому и закат

В мае 2016 года Луческу покинул "Шахтер", оставив по себе добрую память в Донецке и очень недобрую – в Киеве. На момент расставания тренеру было 70 лет, а на его банковских счетах скопилась внушительная сумма. За 12 лет в "Шахтере" румынский специалист заработал, по разным данным, от 60 до 100 миллионов долларов. Дело в том, что кроме внушительной зарплаты и различных бонусов, Луческу также получал, по сведениям источников из числа бывших сотрудников ФК "Шахтер", также солидные проценты с продаж лидеров команды в европейские топ-клубы.

Однако даже в таком почтенном как для тренера возрасте Луческу даже и не помышлял о пенсии. Уже через три дня после ухода из "Шахтера" Мирча подмахнул двухлетнее соглашение с питерским "Зенитом". На хлебное место пришел, ведь клуб, имея мощную финансовую поддержку от "Газпрома", считается самым богатым в России. Но, как оказалось, Луческу с "Шахтером" и без него – это две большие разницы. Начав с завоевания Суперкубка России, румынский тренер затем провалился с командой на всех фронтах. Из Кубка России "Зенит" вылетел на стадии 1/8 финала, в розыгрыше Лиги Европы был выбит бельгийским "Андерлехтом" в 1/16 финала, а в чемпионате питерцы финишировали всего лишь третьими. При этом Луческу то и дело демонстрировал свой вздорный характер, обвиняя в неудовлетворительных результатах "Зенита" арбитров и руководство российского футбола. В итоге на берегах Невы румын продержался всего лишь год, да еще и закатил на дорожку скандал по поводу выплаты ему неустойки за досрочное расторжение контракта. Мирча требовал от "Зенита" 4 млн евро отступных (размер его годового жалованья), питерцы предлагали вдвое меньше. В итоге сошлись на 2,5 млн в евровалюте.

Не прошло и трех месяцев, как Луческу возглавил сборную Турции, подписав контракт по той же схеме, что и с "Зенитом" – на два года с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев. От наставника, который ранее успешно работал с местными "Бешикташем" и "Галатасараем", на берегах Босфора ждали чуда. А дождались? Правильно, скандала. По иронии судьбы, дебют Луческу пришелся на выездной отборочный матч чемпионата мира 2018 года против… сборной Украины, ведомой молодым тренером Андреем Шевченко. Наша команда победила со счетом 2:0, при этом турки тоже забили два мяча, но оба раза – с нарушением правил. Луческу, по традиции, после матча "наехал" на рефери, ткнув ему под нос свой смартфон с видеоповторами спорных моментов. За такое поведение УЕФА дисквалифицировал тренера на один матч.

Отбор на чемпионат мира 2018 года, по сути, был провален еще до появления Мирчи у руля турецкой сборной, а потому тренеру дали время, поставив задачу вывести команду на Евро-2020. Но Луческу не справился и с этой миссией – в Лиге наций УЕФА турки заняли последнее место в своей группе и вылетели из дивизиона B. После этого желающих связываться с Луческу-старшим (сын Мирчи – Разван – тоже работает тренером и год назад даже привел греческий ПАОК к чемпионству) замечено не было.

Месть Ахметову или Луческу в тылу врага?

"А он, мятежный, ищет бури. Как будто в бурях есть покой!" Эти строки из стихотворения Михаила Лермонтова "Парус" очень точно характеризуют Мирчу Луческу. После увольнения из сборной Турции румынский тренер 2,5 года оставался не у дел. И поэтому слухи о его возможном появлении у руля киевского "Динамо" поначалу воспринимались как нелепые шуточки, тиражируемые поклонниками "Шахтерами".

Да, "Динамо" нуждалось в смене тренера – практика назначения на пост рулевого заслуженных ветеранов клуба ни к чему хорошему не привела. Исключение составляет разве что Сергей Ребров, но его удержать в Киеве не сумели, хотя два последних чемпионских титула покорились "Динамо" именно под его руководством. Болельщики и специалисты склонялись к тому, что команду должен принять европейский специалист – пусть не очень именитый, но зато с современным подходом к организации учебно-тренировочного процесса, хорошим тактиком и стратегом. Ведь в клубе хватает талантливой молодежи, с ней можно и нужно работать. Симпатичным выглядел и вариант с наставником луганской "Зари" Виктором Скрипником. Он хоть и украинец, но в немецком "Вердере" прошел тернистый путь от наставника детских команд до первой взрослой. То есть, тренер с европейским менталитетом. И свою профпригодность Скрипник доказал в той же "Заре".

Но выбор Игоря Суркиса просто ошеломил – Луческу! Которому 29 июля исполнится, на минуточку, 75 лет. Даже сложно вспомнить, кто из тренеров в таком почтенном возрасте тренировал солидный клуб. Разве что пример немца Юппа Хайнкеса можно привести, который в неполные 73 возглавил "Баварию", да и то ненадолго.

Сторонники теорий заговоров после назначения Луческу тут же сошлись во мнении, что румынский тренер – засланный "Шахтером" казачок, чья миссия состоит в том, чтобы окончательно развалить и без того агонизирующее "Динамо". Эдакий мистер Питкин в тылу врага. В качестве довода приводился и такой – Григорий Суркис вернулся в большую политику под знаменами ОПЗЖ, а одним из главных спонсоров этой политсилы якобы является владелец "Шахтера" Ринат Ахметов. И что некогда враждовавшие на почве футбола олигархи в наше время пошли на сближение.

Эмоциональнее всего отреагировала на назначение Луческу самая активная прослойка динамовских болельщиков – ультрас

Посредством соцсетей ультрас бросили клич среди своих и призвали заблокировать нового тренера на стадионе "Динамо". Но не успели – за несколько минут до появления фанатов у ворот клубной арены машина с легендой "Шахтера" на борту уже уехала. Но зато состоялся разговор вожаков ультрас с президентом клуба Игорем Суркиса, причем на повышенных тонах с обеих сторон. Содержание этой беседы уже просочилось в соцсети. Например, владелец "Динамо" сообщил одну весьма любопытную деталь. По словам Суркиса, с Луческу в "Шахтере" обошлись некрасиво в 2016 году – попросту выгнали из клуба. И с тех пор тренер горит желанием доказать "горнякам" и их владельцу, как сильно они были неправы. Тому самому Ахметову, который сделал в свое время Луческу одним из самых богатых футбольных тренеров планеты. Если дело обстоит так, как объяснил фанатам Игорь Суркис, то тогда это еще один "минус" Луческу. А на какой войне, скажите на милость, в почете были перебежчики?

"Не будет результата – расходимся"

Президент "Динамо" сообщил на встрече с ультрас, что не спал несколько ночей, принимая решение о назначении Луческу. Итогом стал двухлетний контракт и 3 млн евро годового жалования для румынского тренера. Неплохо, да? "Мы договорились так: не будет результата – расходимся. Без каких-либо компенсаций и неустоек" – это тоже слова Игоря Суркиса.

Интересно, кроме Игоря Михайловича, хоть кто-то верит в успехи "Динамо" под руководством Луческу?

Напомним, что в период работы в "Шахтере" румыну дали, во-первых, время на построение команды, а во-вторых – практически неограниченный финансовый ресурс для приобретения нужных ему футболистов. Сколько времени потребуется Мистеру (так его величали в период работы в Донецке) для построения боеспособного коллектива? Год-два, не меньше. Но время работает совсем не на Луческу… К тому же работа тренера подразумевает немало стрессов и нервов, которые противопоказаны пожилым людям – это вам любой медик скажет.

Луческу хочет доказать Ахметову, что тот был неправ, уволив его. Фото: ФК "Шахтер"

"Динамо" в последние пять лет очень сильно экономит на трансферах. Если раньше клубу финансово помогали то Игорь Коломойский, то Дмитрий Фирташ, то после событий 2014 года динамовский "воз" тянет в основном один Игорь Суркис. И годовой бюджет клуба нынче составляет от силы 30 млн долларов, уже это обстоятельство не подразумевает дорогих кадровых приобретений. У "Шахтера" бюджет вдвое больше, менеджмент более толковый – отсюда и результаты. Что сможет противопоставить своему конкуренту "Динамо"? Тренерский гений Луческу? Сомнительно, если вспомнить его провалы с "Зенитом" и сборной Турции.

И еще один момент. Среди прочего, Луческу запомнился и пренебрежительным отношением к украинским футболистам. При построении команды ставку он делал в основном на бразильцев, а наших ребят рассматривал не более чем вспомогательную силу. Не спорим – это давало результат. Но в Киеве ситуация иная – в последнем сезоне в стартовом составе "Динамо" выходило в среднем 8-9 украинцев. А бразильского "десанта" в столице в ближайшее время вряд ли стоит ждать. Разве что у "бело-синих" появился какой-то могущественный благодетель с большими финансовыми возможностями, но мы пока ничего об этом не знаем. Сработается ли Луческу с молодыми динамовцами? Ответ на этот вопрос завис пока в воздухе.

Кстати, очень резко высказались по поводу назначения Луческу и легенды "Динамо". Например, лучший игрок Европы 1975 года Олег Блохин, назвал это решение Игоря Суркиса плевком в лицо. Как ему лично, так и всем причастным к "Динамо": "Ничего не понимаю. Как можно брать на работу в клуб тренера, который годами лил грязь на "Динамо"? Это же такой удар по имиджу и репутации клуба!" Вечером 23 июля гневным постом на своей страничке в Facеbook "разродился" и обладатель европейского "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов. Он признался, что шокирован и возмущен появлением Луческу в "Динамо", и призвал руководство "бело-синих" одуматься. Андрей Шевченко дипломатично промолчал, но это и понятно – не с руки наставнику сборной Украины конфликтовать с клубными тренерами, какие бы фамилии они не носили.

Легенда "Динамо" Олег Блохин считает приглашение Луческу плевком в лицо. Фото dynamo.kiev.ua

На все обвинения у Игоря Суркиса один аргумент: "Я вложил в этот клуб полтора миллиарда долларов, так что имею право на принятие оптимальных, на мой взгляд, решений. Вам что-то не нравится? Так несите "бабки", вкладывайте в "Динамо" и управляйте на здоровье".

Интересно, отдает ли Игорь Михайлович себе отчет в том, какого опасного джинна он выпустил из бутылки? И во что это выльется – бойкотирование матчей команды или массовые беспорядки – пока никто не берется предсказать. Во всяком случае, призывы к акциям протеста уже активно раздаются на специализированных страничках ультрас в соцсетях. И пренебрегать ими не стоит.

И на закуску. Фокус связался со своими источниками в офисах "Шахтера" и "Динамо" с целью выяснить, какие там настроения царят в связи с резонансным назначением Луческу. Так вот, если верить информатору из стана "горняков", там до последнего ничего не знали о возвращении Луческу в Украину. А когда узнали, вначале сильно удивились, а затем посмеялись от души. Что же касается офиса "Динамо", то большинство клубных сотрудников, мягко говоря, не одобряют выбор Игоря Суркиса, но в открытую не возмущаются решением босса. А кому охота впасть в немилость? А еще наш источник в "Динамо" произнес загадочную фразу: "В большом футболе, как и в большом бизнесе, даже самые успешные корпорации рано или поздно переживают процессы слияния или поглощения. Остальное додумывайте сами". Ну, в процесс слияния "Шахтера" и "Динамо" как-то не верится совсем, а вот поглощение… Над этим действительно стоит задуматься.