Не может работать в атмосфере враждебности. Луческу заявил об уходе из "Динамо", – СМИ
Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера киевского "Динамо".
Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.
"Не могу мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо". Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны болельщиков, чья поддержка так нужна команде", – заявил Луческу.
Он добавил, что всегда принимал спортивные вызовы и никогда не боялся трудностей.
"Доказательство – переход из Галатасарая в Бешикташ или из Динамо Бухарест в Рапид Бухарест. Но меня встречали с надеждой и доверием, с помощью которого нам удалось выиграть титулы в соответствующих странах", – говорит Луческу.
По его словам, о сумме контракта думал в последнюю очередь.
"Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба. Я думал, что пришло время перемен, которые вызвали бы эмуляцию, энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на который ее давали традиции и история этого клуба. Мой приезд в "Динамо Киев" не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой. Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных", – сказал он.
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Глава департамента "Динамо" по работе со средствами массовой информации Николай Несенюк не стал подтверждать информацию об уходе Луческу, сообщает PavlovskyNews. Несенюк заявил, что "слухи не комментирует".
Отметим, назначение главным тренером "Динамо" Киев Мирча Луческу стало для всех большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.