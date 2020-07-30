Первая ракетка мира Эшли Барти пропустит американскую серию турниров из-за риска коронавируса

Австралийка Эшли Барти решила не принимать участия в этом году в Western & Southern Open и US Open. "Мне нравятся оба турнира, поэтому это было трудное решение, но из-за COVID-19 все еще существуют значительные риски, и я не чувствую себя комфортно, ставя себя и команду в такое положение", – сообщила она, передает Australian Associated Press.

Решение об участии в Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос") и других ближайших европейских турнирах WTA Барти пообещала принять в ближайшие недели.

Если австралийка пропустит турниры, благодаря новой системе рейтингования накопленные ею очки сохранятся. А большой отрыв от преследователей позволит ей остаться лидером мирового рейтинга.

US Open должен стартовать 31 августа, Western & Southern Open пройдет также в Нью-Йорке, но на неделю раньше.

"Ролан Гаррос" запланирован на 21 сентября – 11 октября. Турниры WTA, приостановленные из-за пандемии коронавируса, должны возобновиться в начале августа.

Напомним, ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина также может пропустить Открытый чемпионат США (US Open).