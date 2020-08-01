"Арсенал" стал обладателем Кубка Англии, обыграв в финале "Челси"

Лондонский "Арсенал" в финале Кубка Англии на стадионе Уэмбли обыграл "Челси" 2:1 и стал обладателем трофея. Об этом сообщает iSport.

"Челси" вышел вперед уже на 5 минуте после удара американского полузащитника Кристиана Пулищича, но в середине первого тайма "Арсенал" заработал пенальти, и сравнял счет. Мяч забил Обамеянг.

Первый тайм так и закончился, 1:1. Интересно, что в первой половине встречи "Арсенал" ни разу не нарушил правила игры.

После перерыва Обамеянг забил второй раз и теперь уже "Арсенал" повел в счете. На 73-й минуте "Челси" остался вдесятером, за вторую желтую карточку удалили Ковачича.

"Канониры" довели дело до победы 2:1.

Для "Арсенала" это 14-й Кубок Англии в истории клуба. Это рекордный показатель для английского футбола.

Напомним, в начале года лондонский “Арсенал” предложил значительную сумму ФК "Шахтер", чтобы видеть в своих рядах молодого футболиста сборной Украины Николая Матвиенко.