Ответный матч "Шахтер" - "Вольфсбург" в Лиге Европы пройдет без зрителей и начнется с минуты молчания

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 5 августа, в котором донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграет с "Вольфсбургом", начнется с минуты молчания. Такое решение приняли в УЕФА, чтобы почтить память людей, которые умерли от коронавируса.

Минутой молчания начнется не только эта игра, но и все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Юношеской лиги УЕФА и четвертьфинальные матчи женской Лиги чемпионов.

На футболках всех игроков, которые выйдут на поле, будет написано "Спасибо" на выбранном клубом языке. Именно таким образом европейский футбол хочет поблагодарить тех, кто находится на передовой битвы с пандемией COVID-19.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится без зрителей. Его будет судить словак Иван Кружляк.

В первом матче "Шахтер" победил на выезде 2:1. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем пары "Айнтрахт" – "Базель".

Остальные встречи Лиги Европы, от четвертьфинала и до финала, пройдут в Германии и будут состоять из одного матча.