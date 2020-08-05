Надаль отказался от участия в US Open из-за коронавируса

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил, что не будет защищать завоеванный в прошлом году чемпионский титул на US Open из-за коронавируса.

Об этом спортсмен написал в Twitter.

"После долгих раздумий я решил не участвовать в US Open в этом году. Ситуация в области здравоохранения остается очень сложной: мир сталкивается с новыми вспышками коронавируса, которые кажутся неконтролируемыми. А календарь тура, предложенный игрокам после четырех месяцев паузы, кажется просто кошмарным", – написал Надаль.

"Это решение, которое я не хотел принимать. Но я последовал за своими чувствами, пока что я отказываюсь от путешествий", – добавил он.

Напомним, открытый чемпионат США по теннису (US Open) состоится с 31 августа по 13 сентября.

В связи с пандемией коронавируса, Ассоциация тенниса США заявила, что предпримет все меры предосторожности для теннисистов и персонала, включая тщательное тестирование, дезинфекцию, организацию дополнительного пространства в раздевалках, а также специальное жилье и транспорт.