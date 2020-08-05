"Шахтер" - "Вольфсбург": как это было. Украина будет представлена в 1/4 Лиги Европы

Почти пять месяцев ожидания подошли к концу – сегодня возобновился еврокубковый сезон-2019/20. И в первый же день после рестарта континентальных клубных турниров мы получили украинского четвертьфиналиста Лиги Европы. "Шахтер", повторно обыграв "Вольфсбург" (домашние 3:0 после гостевых 2:1 5-месячной давности), сыграет в 1/4 второго по значимости еврокубка.

После мартовской выездной победы в Германии подопечные Луиша Каштру подошли к ответному поединку в роли безусловных фаворитов своей пары. О чем наглядно свидетельствовали предматчевые букмекерские расклады: ставки на проход "Шахтера" принимались из расчета 1 к 1,26, а на итоговый успех "Вольфсбурга" – 1 к 4. Но это вызывало и определенные переживания: не слишком ли уверуют "горняки" в легкость стоявшей перед ними задачи? Не окажется ли гипноз гостевой виктории сильнее, чем можно было предположить? Ход матча "Шахтер" - "Вольфсбург" наши опасения развеял. Впрочем, обо всем по порядку.

Фото: UA-Футбол

Стартовый отрезок поединка, которому предшествовала минута молчания в память жертв COVID-19, более активно провели гости, что в общем было прогнозируемо – после бравурных высказываний немцев на предматчевой пресс-конференции. "Вольфсбург" перевел игру на хозяйскую половину и включил высокий прессинг. До опасных моментов дело не дошло – так, сплошные навесы и забросы, тем не менее, Луиш Каштру несколько раз выбегал к бровке и что-то недовольно "пихал" своим подопечным. А Андрей Пятов, чтобы чуть успокоить партнеров, очень не торопился вводить мяч в игру. Арбитр встречи словенец Иван Кружляк даже предупредил нашего кипера – еще раз и получишь желтую карточку за затяжку времени. Это на 9-й то минуте!

Лишь ближе к концу первой четверти тайма матча "Шахтер" - "Вольфсбург" "оранжево-черные", наконец, сбросили налет расслабленности и благодушия, заиграв так, как умеют – быстро, комбинационно и остро. Первая же осмысленная атака дончан завершилась плотным низовым ударом Алана Патрика с линии штрафной – Кастельс среагировал как-то неуверенно, но все же перевел мяч на угловой. Потом была попытка Мораеса протолкнуть мяч мимо вратаря: остроумно, но недостаточно сильно, и защитник успел выбить мяч, катившийся в сторону ворот. Затем партнеры классно вывели на удар Марлоса, и тот с убойной позиции зарядил в штангу. А когда еще несколькими минутами позднее Додо набросил справа на дальний край штрафной, где Матвиенко, положив корпус, плотно пробил слета (немцев вновь выручил Кастельс, отбивший ногами), подумалось: "Ну, не должен, просто не может "Шахтер" по такой игре проиграть с разницей в два мяча". Об этом же свидетельствовала и статистика ударов первого тайма: 7:2 (2:0 в створ) в пользу хозяев.

За первые же 15 минут после антракта «оранжево-черные» и вовсе должны были снимать все вопросы о победителе. Но создав три 100-процентных момента, так и не смогли зажечь единичку на табло. За что едва не поплатились. Началось все с опасного штрафного от Арнольда – немец пробил на силу, Пятов вытащил из-под перекладины. Через 5 минут после этого "звоночка" зазвучал уже настоящий "набат": Жоао Виктор упал в штрафной "горняков", и Кружляк без раздумий указал на 11-метровую отметку. Но на повторах было четко видно, что Хочолава цеплял немецкого бразильца за пару метров до линии штрафной, о чем главному судье и "шепнул в ухо" видео-ассистент. Рефери убежал к бровке смотреть телевизор, а вернувшись, заменил пенальти на штрафной, но удалил Хочолаву с поля за фол последней надежды. Вот тут стало по-настоящему тревожно за судьбу поединку и всей двухматчевой дуэли в целом. Убойный удар со штрафного вновь отразил Пятов, спасший команду. Но играть еще полтайма в меньшинстве… К счастью для нас, буквально через минуту составы уравнялись. Брукс, уже имевший "горчичник", срубил Мораеса и тоже был досрочно отправлен с поля.

Играя 10 на 10, "Шахтер" резко сбавил темп игры, решив, казалось, просто "засушить" ее, прагматично держа в голове результат первой встречи. Поединок медленно катился к нулевому исходу, но в самой концовке украинский чемпион "выстрелил", и как! На предпоследней минуте основного времени Додо, совершив спринтерский рывок метров на 30, догнал практически безнадежный мяч, уходивший за боковую линию, и отдал его Соломону. Израильтянин, собрав у бокового флажка 3 защитников, сумел вернуть снаряд Додо, абсолютно свободному, и тот зряче прострелил в центр штрафной, куда набегал Мораес: удар в касание – 1:0. Все в этом матче стало ясно, и "Вольфсбург" моментально "сдулся", как шарик, из которого выпустили воздух. "Горняки" это почувствовали, и в компенсированное время довели дело до разгрома. Сначала Коноплянка и Соломон классно разыграли контратаку 2 в 2 с завершающим ударом последнего. А "контрольный выстрел" совершил Мораес, обокравший защитника и четко реализовавший выход один на один. 3:0 – просто роскошная итоговая победа "Шахтера", которая позволила дончанам в пятый раз в своей истории пробиться в четвертьфинал еврокубков (из четырех предыдущих два завершились в пользу "оранжево-черных").

Фото: UA-Футбол

В целом же, это будет уже 24-й случай участия украинских клубов на этой стадии евротурниров. Но впервые обладатель путевки в полуфинал определится по итогу одного поединка. В нем "Шахтеру" будет противостоять победитель пары "Базель" – "Айнтрахт". Скорее всего, это будут швейцарцы, выигравшие выездной поединок со счетом 3:0, который почти не оставляет франкфуртцам шансов на спасение в завтрашней ответной встрече. Четвертьфинал пройдет в следующий вторник в 22:00 по Киеву на "Арене АуфШальке" в Гельзенкирхене. Этот стадион, к слову, является фартовым для "горняков". Дончане дважды обыгрывали там местный "Шальке": в 1/16 Кубка УЕФА-2004/05 (1:0) и 1/16 Лиги Европы-2015/16 (3:0). Если сработает известное правило о том, что Бог троицу любит, то 17 августа "оранжево-черным" предстоит полуфинал в Дюссельдорфе.

Кстати, выход в четвертьфинал Лиги Европы пополнил клубную казну "горняков" на 1,5 млн. евро – в качестве бонуса от УЕФА. А за участие в 1/16 и 1/8 финала на счета "Шахтера" "капнуло" 500 тыс. евро и 1,1 млн. евро соответственно. Таким образом, общий заработок дончан в текущем евросезоне (с учетом 43, 918 млн. евро, собранных в групповом этапе ЛЧ) составляет уже чуть более 47 млн. европейских дензнаков. В случае прохода "оранжево-черных" в полуфинал эта цифра увеличится еще на 2,4 млн. Ну а за участие в финальном матче Лиги Европы УЕФА готов выплатить 4,5 млн. евро проигравшему и 8.5 млн. – победителю.