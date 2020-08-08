"Барселона" - "Наполи": сегодня на стадионе "Камп Ноу" состоится матч Лиги чемпионов

Вечером в субботу, 8 августа, футбольный клуб "Барселона" примет "Наполи" на стадионе "Камп Ноу" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Sport.ua.

Посмотреть поединок можно на канале "Футбол 2" в 22:00.

После ничьей 1:1 в первом поединке, который состоялся в Неаполе еще в феврале, теоретические шансы обеих команд продолжить борьбу примерно равны.

Отмечается, что кадровая ситуация в обеих командах далека от идеальной.

"Барсе" точно не помогут травмированный Юмтити, а также дисквалифицированные Бускетс и Видаль. Дембеле только в среду приступил к тренировкам в общей группе. За "Наполи" из-за травмы ребра точно не сыграет Манолас, а участие в матче его партнера по линии обороны Максимовича под вопросом.

Вместимость "Камп Ноу" составляет 99 354 зрителя. Это самый большой по вместимости стадион не только в Испании, но и во всей Европе.

Ранее сообщалось, что "Барселона" продала первые 600 тыс. токенов своей криптовюлюты BAR за $1,3 млн. Их можно будет обменивать на коллекционные товары и встречи с игроками клуба.