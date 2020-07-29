Мадридский "Реал" – самый дорогой футбольный бренд мира по итогам 2020 года

Мадридский "Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по итогам 2020 года, сообщается на сайте консалтинговой компании Brand Finance.

Его стоимость оценивается в 1,419 миллиарда евро. При этом, по сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась на 13,8 процента.

Второе место в рейтинге занял извечный соперник "Реала" — каталонская "Барселона". Ее оценивают в 1,413 миллиарда евро. На третьей строчке находится английский "Манчестер Юнайтед" – 1,314 миллиарда.

16 июля "Реал" досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/2020.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник киевского "Динамо", один из лидеров команды Виктор Цыганков попал в сферу интересов мадридского "Реала".