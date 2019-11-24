Лидер "Динамо" Виктор Цыганков может перебраться в мадридский "Реал"

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро

Украинский полузащитник киевского "Динамо", один из лидеров команды Виктор Цыганков попал в сферу интересов мадридского "Реала". Об этом сообщает DefensaCentral.

Источники утверждают, что скауты мадридского клуба на протяжении нескольких лет следят за украинцем. Также отмечается, что "Реал" готов отказаться от борьбы за украинского футболиста, если клубы английской премьер-лиги, которые также заинтересованы в Цыганкове, начнут поднимать цену.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро. Контракт Виктора с "Динамо" рассчитан до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 21 поединок во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.

Ранее была информация об интересе к Цыганкову со стороны "Баварии", "Тоттенхэма", "Ливерпуля", "Боруссии" Дортмунд и "Галатасарая".

Как ранее сообщал Фокус:

Полузащитник из Уругвая Карлос де Пена подписал контракт с киевским "Динамо".