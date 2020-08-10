Роман Зозуля признан лучшим игроком сезона испанского "Альбасете"

В сезоне 2019-2020 украинский нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за испанский клуб.

Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Украинец помог "Альбасете" сохранить место во втором по силе дивизионе чемпионата Испании Сегунде - команда заняла итоговое 17-е место.

Отметим, что Зозуля получил подобный приз уже во второй раз. Впервые Романа признали самым ценным игроком "Альбасете" по итогам сезона-2017/18.

Для справки

30-летний Роман Зозуля - воспитанник киевского "Динамо". Дебютировал в главной команде 11 мая 2008 года в матче против полтавской "Ворсклы" (2:1). 2 июня 2010 года Зозуля дебютировал в составе национальной сборной Украины в товарищеском матче против Норвегии (1:0), в котором забил единственный гол. Участник чемпионата Европы среди молодежных команд 2011 года в Дании. 16 мая 2017 года Зозуля приостановил карьеру в сборной Украины. 8 сентября 2017 года стал игроком "Альбасете".

Напомним, Зозулю наградили медалью за помощь украинской армии.

Ранее футболист вместе с благотворительным фондом "Народная армия" помог ВСУ в борьбе с коронавирусом, закупив медицинские маски и тесты на коронавирус.