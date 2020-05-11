Украинского футболиста Зозулю наградили медалью за помощь украинской армии
2020-05-11 22:56:00
Роман Зозуля награжден медалью "За доблесть и верность"
Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля, который активно помогает украинской армии, награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".
Об этом Зозуля написал на своей странице в Facebook.
"Служу народу Украины. Спасибо", – пишет футболист.
Приказ подписан командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
Ранее футболист вместе с благотворительным фондом "Народная армия" помог ВСУ в борьбе с коронавирусом, закупив медицинские маски и тесты на коронавирус.
Как ранее сообщал Фокус:
- В матче 20-го тура испанской Сегунды фанаты ФК "Райо Вальекано" начали выкрикивать в адрес Зозули лозунг "Зозуля – нацист". "Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма.
- Сам Зозуля после инцидента жестко ответил фанатам "Райо": "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо".
- МИД Украины призвал власти Испании и руководство La Liga отреагировать на инцидент с Романом Зозулей.
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Испанская футбольная команда "Райо Вальекано" оштрафована за оскорбления Зозули фанатами клуба.
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