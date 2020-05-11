Украинского футболиста Зозулю наградили медалью за помощь украинской армии

Роман Зозуля награжден медалью "За доблесть и верность"

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля, который активно помогает украинской армии, награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".

Об этом Зозуля написал на своей странице в Facebook.

"Служу народу Украины. Спасибо", – пишет футболист.

Приказ подписан командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

Ранее футболист вместе с благотворительным фондом "Народная армия" помог ВСУ в борьбе с коронавирусом, закупив медицинские маски и тесты на коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

В матче 20-го тура испанской Сегунды фанаты ФК "Райо Вальекано" начали выкрикивать в адрес Зозули лозунг "Зозуля – нацист". "Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма.