"Жму руку": Зеленский поддержал Зозулю
2019-12-16 18:44:52
Также футболиста поддержали в украинском ФК "Динамо"
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю в связи с оскорблениями в адрес игрока во время матча "Альбасете" с "Райо Вальекано".
Об этом написал Зеленский на своей странице в Facebook.
"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", – написал Зеленский.
"Спасибо большое", – ответил Зозуля в комментариях к посту.
Также футболиста поддержали в украинском ФК "Динамо", где Зозуля играл раньше, сообщается в Facebook ФК "Динамо".
"Твой бойцовский характер и воля к правде и чести, патриотизм всегда были и остаются главными добродетелями. Тебя никто и никогда не сломает, правда на твоей стороне", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В матче 20-го тура испанской Сегунды фанаты ФК "Райо Вальекано" начали выкрикивать в адрес Зозули лозунг "Зозуля – нацист". "Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма.
- Сам Зозуля после инцидента жестко ответил фанатам "Райо": "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо".
- МИД Украины призвал власти Испании и руководство La Liga отреагировать на инцидент с Романом Зозулей.