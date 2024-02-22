Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк и ее мать получили награды от принца Уильяма (видео)

Британская корона отметила Эмилию Кларк и ее маму Дженнифер за то, что они основали SameYou, чтобы собрать деньги и повысить осведомленность людей, выздоравливающих от черепно-мозговых травм и инсультов после того, как угроза здоровью напрямую затронула их семью

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37-летняя британская актриса Эмилия Кларк, наиболее прославившаяся ролью Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", получила медаль "Высший орден Британской империи" из рук принца Уильяма в Виндзорском замке. Аналогичной награды удостоена и мать знаменитости Дженнифер Кларк. Таким образом корона отметила их заслуги перед людьми с черепно-мозговыми травмами в качестве основателей благотворительной организации SameYou, сообщается на странице принца и принцессы Уэльских в соцсети.

"От Вестероса до Виндзора, мне очень приятно вручать сегодня @emilia_clarke и ее маме Дженнифер награды за их благотворительную деятельность, а @sameyouorg поддерживает лечение после черепно-мозговых травм. Поздравляем всех сегодняшних получателей!" – говорится в подписи к видео.

Мать и дочь не скрывали своей радости и гордости по поводу получения награды и признания.

"Что ж, лично для меня это была большая честь, но, что более важно, мы начали благотворительную деятельность, потому что последствия черепно-мозговой травмы совершенно неизвестны. Мы делаем это, чтобы попытаться помочь другим людям, которые занимаются этим гораздо дольше, чем мы, внести изменения, которые так отчаянно необходимы людям", – заявила Дженнифер.

"Получить такую награду… вишенка на торте. Я собираюсь сфотографироваться ради этой награды. И люди скажут: "Почему этот человек, которого мы узнали, получил эту награду?" И мы скажем: "Это за восстановление после черепно-мозговой травмы"", – добавила Эмилия.

Эмилия и Дженнифер основали SameYou, чтобы собрать деньги и повысить осведомленность людей, выздоравливающих от черепно-мозговых травм и инсультов после того, как угроза здоровью напрямую затронула их семью. Актриса перенесла две аневризмы в 2011 и 2013 годах, впервые поделившись своей историей в эссе 2019 года для The New Yorker, опубликованном незадолго до премьеры финального сезона "Игры престолов".

"Весь этот опыт вдохновил меня на создание благотворительной организации SameYou. Жизнь людей полностью меняется после черепно-мозговой травмы, и суть нашей работы — восстановление: помощь нужна не только в первые недели, помощь нужна вам в течение многих лет. Я хотела найти кого-то последовательного человека, способного дать ответы, который может взять его за руку и сказать, что он не одинок. Быть рядом, когда кто-то напуган, растерян или зол, — это один из самых добрых поступков, которые вы можете сделать", – рассказывала Эмилия.

На награждении Эмилия была в элегантном белом костюме из фактурной ткани, который состоял из короткого жакета с крупными серебристыми пуговицами и юбки миди. Образ она дополнила черными туфлями, сумочкой и черной лентой в волосах. Дженнифер надела длинное белое пальто, такого же цвета брюки и белые туфли. В руках у нее была белая сумочка.

Эмилия Кларк с мамой Дженнифер Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Эмилия Кларк украсила обложку Harper's Bazaar и дала эксклюзивное интервью.