Добавили денег: Лопес согласился на бой с Ломаченко

После непродолжительных торгов чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес дал согласие на бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко. Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, передает ESPN.

При этом, по его словам, официально контракт пока не подписан. Предполагается, что поединок состоится 17 октября. Ранее его проведение планировалось 3 октября.

"Сделка не завершена, пока не подписаны контракты. Я не паникер, но я достиг соглашения с менеджером Лопеса Дэвидом Макуотером. Нам нужно оформить сделку на бумаге, и мы сделаем это завтра", – сказал Боб Арум.

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Ранее сообщалось, что объединительный бой чемпионов легкого веса оказался на грани срыва, из-за того, что Лопеса не устроил предложенный гонорар. Американец посчитал недостаточной предложенную ему сумму в размере 1,2 млн долларов. И только после того как его призовые были увеличены на 800 000 долларов, дело "сдвинулось с места".

В свою очередь Ломаченко согласился поделиться выручкой с Лопесом, и готов ему отдать 500 тысяч евро.

Издание отмечает, что переговоры об организации этого долгожданного поединка затруднялись также тем, что бой из-за коронавируса должен проводиться без зрителей. А это делает невозможным получить доходы от продажи билетов, что приносит значительную прибыль бойцам.

14 декабря 2019 года Теофимо Лопес завоевал чемпионский титул в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.