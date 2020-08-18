Ультрас – руководству "Динамо": Посещать матчи будем, большой поддержки не ждите

Накануне старта нового футбольного сезона в Украине ультрас киевского "Динамо" выступили с очередным заявлением, в котором отметили, что отказываются оказывать полную поддержку команде, пока на посту главного тренера остается Мирча Луческу.

Об этом ультрас сообщили на своем сайте в Facebook.

В заявлении, в частности, фаны отмечают, что продолжат посещать матчи "Динамо", но призвали тех, кто посещает фан-сектор, отказаться от визуальной поддержки клуба (флагов, растяжек и ярких выступлений).

"Обращаемся ко всем, кто посещает фан-сектор" Динамо "и кто хочет перемен в клубе, для кого недопустимо пренебрегать интересами болельщиков. Мы внимательно просим вас прочитать следующие моменты:

Продолжаем ходить на каждый домашний матч, посещать выездные матчи клуба и везде напоминаем, к чему Суркисы довели "Динамо". В новом сезоне подписок на фан-секторы не будет! Они банально не имеют смысла, учитывая непонятную ситуацию со зрителями на стадионах. Наши секторы на НСК "Олимпийский'' (41-43) и стадионе "Динамо" (20-21) остаются прежними. Это наш дом! Ищите билеты в кассах и покупайте самую дешевую ценовую категорию. Мы отказываемся от визуальной поддержки клуба, флагов, растяжек и ярких выступлений, пока Мирча Луческу тренирует киевское "Динамо". Мы не будем полностью поддерживать команду под его руководством. Мы призываем отказаться от всего, что может принести хоть какую-то прибыль клубу (например, от шопинга в официальном магазине "Динамо") до тех пор, пока их отношение к фанатам не изменится. Только самые дешевые билеты на стадионную позицию. Будьте бдительны! Братья Суркисы набрали титушек для своих целей и разного рода физических противостояний с поклонниками. После презентации Луческу этих платных спортсменов уже заметили на стадионе. Всегда обращайте внимание на то, кто стоит рядом", – говорится в заявлении.

Напомним, назначение главным тренером "Динамо" Киев Мирча Луческу стало для всех большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.